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Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili bir mesaj paylaşıldı.

Bakanlığın paylaşımında, "Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır. " ifadeleri kullanıldı.