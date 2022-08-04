Milli Savunma Bakanlığı kendi resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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