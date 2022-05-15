MSB açıkladı! Pençe-Kilit'te 10 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 95'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.