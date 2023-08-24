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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

        Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 24 Ağustos 2023 tarihinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 09:10 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:55
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        MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce acılan taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 24 Ağustos 2023 tarihinde bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

        BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Demir için taziye mesajı yayımladı. Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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