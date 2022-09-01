MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

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MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Fotoğraf: İHA ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI İHA'nın haberine göre de şehidin acı haberi Mersin’in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Acı haberi alan şehidin babası Bülent, annesi Ayfer ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Fotoğraf: DHA Okan Meteöz’ün Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği, eşinin de astsubay öğrencisi olduğu öğrenildi. Şehit Meteöz’ün baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti. Şehidin yarın toprağa verileceği öğrenildi. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir