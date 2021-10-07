Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.

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