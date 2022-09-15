MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.