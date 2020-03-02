Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 32 PKK/YPG'li terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.