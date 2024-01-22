Son dakika haberi MSB: 14 PKK/YPG'li terörist öldürüldü!
MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye´nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG´li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.
Giriş: 22.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:13
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere, misliyle karşılık verildiğini ve 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.