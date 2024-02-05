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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:09
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        MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz" denildi.

        Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.

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