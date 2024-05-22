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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motokurye Ata Emre'nin katiline istenen ceza belli oldu!

        Son dakika haberi Motokurye Ata Emre'nin katiline istenen ceza belli oldu!

        Balıkesir'de, üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) sipariş götürdüğü sokakta E.Ö. (17) tarafından bıçaklı saldırısı sonucu öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede zanlının "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi. Zanlı E.Ö., 18 yaşından küçük olması nedeniyle 18 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

        Giriş: 22.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:46
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        Motokurye Ata Emre'nin katiline istenen ceza belli oldu!
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