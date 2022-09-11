Monza'da zafer Verstappen'in

Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

53 tur üzerinden koşulan yarışa 7. sırada başlayan Verstappen, zafere ulaştı.

Hollandalı pilot, yarışın son anlarında güvenlik aracının piste girmesi sebebiyle damalı bayrağı güvenlik aracının arkasında gördü.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Charles Leclerc, Verstappen'in arkasında yer aldı.

Monza'da 3. sırayı elde eden isim ise Mercedes'ten George Russell oldu.