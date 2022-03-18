Adana Demirspor’un personellerinden Fatih Söyler, dünyaevine girdi. Düğüne katılan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Söyler ile birlikte karşılıklı çiftetelli oynadı.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar büyük beğeni topladı.