Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, çok güzel bir akşam geçirdiklerini belirtti.

Maça iyi hazırlandıklarını dile getiren Montella, "Çok güzel bir akşam oldu. Bu zorlu maç için iyi bir hazırlık dönemimiz oldu. Önemli eksikliklerimiz vardı. Cesaretli oynadığımız bir maçtı. Oyuncu grubunun bunun üstesinden gelmesi beni çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.