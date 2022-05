Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

Montella, futbolcu iken de kulübede oturmayı sevmediğini, şimdi de sevmediğini ifade ederek, "Maçı hep ayakta izlerim. Futbolcu iken yedek olmadan nefret ederdim. Şu anda en çok zorlandığım nokta ise futbolcularımın yedek bırakıldığında doğru reaksiyon vermemeleri oluyor. Örneğin yüzde 70 ile çalışıyorlarsa tamamını vermiyorsa beni zorlandırıyor. Kendini hazır tutman gerekiyor her zaman" diye konuştu.

Belhanda'nın pazar günü attığı golden sonra kendisine gelerek gol sevinci yaşadığını söyleyen Montella, "Ben aslında bana kötü şeyler söylemesini bekliyordum. Baktığınızda çok istekli bir futbolcu ama fiziksel olarak bazı zorluklar yaşadı. Bazen futbolcularıma şunu söylüyorum. Yedek bırakıldığınızda tabi ki de bunu kabul etmeyin bunun için bir şeyler katmanız ve bunun için bir şeyler yapmanız geriyor. Gerekirse girin maça gol atın ve bana küfredin" dedi.

Bir takımda fark oluşturan her futbolcunun az süre alanlar olduğunu vurgulayan Montella, şöyle devam etti: "Çünkü onların odakları ve istekleri kendilerini hazır tutmaları üst düzeyde olur. Her an sezonun kaderini değiştirebilirler, bunu yapmıyorlarsa zorlanırsınız."

BALOTELLİ

Balotelli gibi futbolcular hakkında da konuşan Montella, "Bu tür profesyonel iyi ve egolu futbolcuları yönetmek için net ve dürüst olmanız gerekiyor. Bir geçmişleri varsa bunu yansıtmakta onların elinde. Her zaman dürüst ve net olursan bu tür futbolcularla başarılı olursunuz" ifadelerini kullandı.

BATSHUAYI

Süper Lig’deki en beğendiği futbolcunun Beşiktaş'ta forma giyen Batshuayi olduğunu söyleyen Montella, "Takıma çok yardımcı oluyor. Beğenmiyorlarsa seneye biz alalım" dedi. Taraftarlar ise sosyal medyada "Montella, bu istek ile seneye de Adana’da olacağının sinyalini verdi" yorumunda bulundu.