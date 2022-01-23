Monte Carlo Rallisi'ni Loeb kazandı

2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) ilk ayağı Monte Carlo Rallisi'ni, M-Sport Ford sürücüsü ve dokuz kez dünya şampiyonu Fransız Sebastien Loeb kazandı.

Bu yıl hibrit Rally1 araçlarına geçilen Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni dönemin ilk ralisini Loeb, 47 yaşında kazandı. Loeb, Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir ayağı zirvede bitiren en yaşlı pilotu oldu.

Monte Carlo'da bu yıl galibiyet için iki dünya şampiyonu Sebastien Ogier ve Sebastien Loeb çekişti. Ogier yarışı ikinci sırada bitirirken, üçüncülüğü ise M-Sport Ford Puma ile ilk yarışına katılan Craig Breen elde etti.

Geçen yılki şampiyonluğu sonrası Toyota'da yarı zamanlı yarışacağını açıklayan Ogier, bu yıl katılacağı birkaç ralliden birisi olan Monte Carlo'da ter döktü.

Sabah yapılan son etapta aracının sağ ön lastiği patlayan Ogier, yaklaşık 35 saniye vakit kaybetti. Sabahki son iki etabı kazanan Loeb, son etaba yaklaşık 10 saniye farkla lider başladı ve 2022 Monte Carlo Rallisi'ni ilk sırada tamamlayarak yeni dönemin ilk yarışını zirvede bitirdi.

Monte Carlo Rallisi için M-Sport Ford ile anlaşan Sebastien Loeb, 47 yaşında WRC'ye geri döndü. Loeb, M-Sport Ford ile katıldığı ilk ralliyi kazanırken, kariyerinin 80. galibiyetini de elde etmiş oldu.

Bu yıl belli rallilere katılacağını açıklayan Fransız sürücünün, Monte Carlo sonrası hangi organizasyonda yer alacağı henüz bilinmiyor.