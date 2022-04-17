Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, 3 numaralı seribaşı Tsitsipas ile dünya sıralamasının 46. basamağındaki Davidovich Fokina karşılaştı.

Korttan 1 saat 36 dakika sonunda 2-0 (6-3, 7-6) galip ayrılan Tsitsipas, Masters turnuvalarındaki 2'nci, kariyerindeki 8. tekler şampiyonluğunu elde etti.