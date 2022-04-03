Spor Toto 1. Lig'in zirvesinde yer alan MKE Ankaragücü, 30. hafta maçında play-off potasındaki Eyüpspor'u konuk etti. 5 gole sahne olan karşılaşmayı 3-2 Eyüpspor kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller 15. dakikada Gerson Rodrigues ve 21 ve 48. dakikalarda Oğulcan Çağlayan'dan geldi. MKE Ankaragücü'nün gollerini ise 27. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 41. dakikada Owusu Kwabena kaydetti.

Ligde 5 maç sonra kaybeden Ankaragücü 59 puanla liderliğini sürdürdü. Eyüpspor ise puanını 49 yaptı.