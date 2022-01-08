Maçtan dakikalar

5. dakikada Chahechouhe’nun sol kanattan gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Zahid’in sert şutunda kaleci Mikulic gole izin vermedi.

59. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yasin Güreler’in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

72. dakikada Mehmet Murat Uçar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Chahechouhe’nun kafa vuruşu az farkla kalenin üstünden dışarıya çıktı.

78. dakikada Murat Uçar’ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

90+1. dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası içerisindeki topa yükselen Yusuf’un kafa vuruşunda top direkten döndü.

90+2. dakikada sağ kanattan Erdem Özgenç’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Alperen Babacan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0