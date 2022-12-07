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Son dakika haberi MİT terör örgütünün sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT tarafından, Suriye'de terör örgütü PKK'nın sözde Cezire bölge sorumlusu "Roj Habur" kod adlı Ciwana Heso etkisiz hale getirildi

Giriş: 07.12.2022 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MİT'ten PKK'ya ağır darbe: Üst düzey isim imha edildi... - Haberler
MİT terör örgütünün sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
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MİT tarafından, Suriye'de PKK/YAT Cezire Bölge Sorumlusu "Roj Habur" kod Ciwana Heso yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.

"Roj Habur" kod isimli terörist, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden almıştı.

Geçmişte PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği Dilovan Akademisi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Roj Habur" kod adlı terörist, Türkiye'ye eylem gerçekleştirecek kadroları eğitiyordu. "Roj Habur"un eğittiği örgüt mensupları, Barış Pınarı Harekât (BPH) Bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırıları gerçekleştiriyordu.

Faaliyetleri dolayısıyla MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındı, uzun süre izlenen "Roj Habur" kod adlı Ciwana Heso gerçekleştirilen operasyon neticesi korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

YAT, PKK'nın Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürütüyor ve sınır hattındaki güvenlik güçlerine sızma, pusu vb. eylemleri organize ediyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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