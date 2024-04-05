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        Haberler Gündem Güvenlik MİT, Sorhin Çele kod adlı terörist Vahide Atalay'ı Aynularap'ta etkisiz hale getirdi- Son dakika haberi

        Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!

        MİT, terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.04.2024 - 10:03 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:17
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        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
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        MİT, terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Sorhin Çele Kod adlı Vahide Atalay’ı Suriye/Ayn El Arap’ta etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT’in öncelikli hedef listesinde bulunan Vahide Atalay, Irak ve Suriye’de örgüt adına eylemsel faaliyetler yürütüyordu. Ayrıca, örgütün Suriye’deki kadın yapılanması YPJ içinde önemli bir konumda bulunuyordu.

        Vahide Atalay, terör örgütüne katıldığı 2006’dan beri güvenlik güçlerimize yönelik birçok eylemsel faaliyet yer aldı. MİT’in sınır ötesinde PKK’ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeni ile örgüt “hedef şaşırtma” yöntemini uygulamaya başladı. Örgüt, Ayn El Arap’ta yerel halktan paralı unsur devşirerek, onları görünür kılmaya başladı. Bu sayede Irak’tan gelen örgüt kadrolarını yer altına çekebileceklerdi. Ancak, örgütün bu taktiği de işe yaramadı, MİT’in operasyonuna engel olamadı.

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        TERÖRİST VAHİDE ATALAY KİMDİR?

        Vahide Atalay, ilk olarak 2004’te örgüte müzahir şahıslarca düzenlenen canlı kalkan eylemlerine katıldı. 2006’da ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Atalay, 2006-2014 yılları arasında Irak’ta faaliyetlerde bulundu. 2014 yılında Suriye’ye geçerek Kamışlı, Ayn El Arap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttü. Girdiği çatışmalarda yaralanması akabinde yerel halktan örgüte katılım sağlanması konusunda faaliyet yürütmeye başladı. Atalay, 2022 yılından itibaren Ayn El Arap YPJ sözde sorumlusu olarak görev alıyordu.

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