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        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!

        MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:57 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:24
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        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in görevlendirdiği özel ekibin uzun süredir yakın takibinde olan terörist "Renas Amed" kod adlı Murat Ateş'in etkisiz hale getirilmesi için hassas saha çalışması yürütüldü.

        Terörist Ateş, Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Terör örgütü PKK'ya 2014'te Avrupa'dan katılan terörist Ateş, 2014-2016 yılları arasında Irak'ın Kandil, Avaşin ve Gara bölgeleri ile Suriye'de silahlı faaliyet yürüttü.

        Terörist Ateş, örgütün illegal para trafiğini yöneten teröristler arasında yer alıyordu.

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