Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! - Güncel haberler

Son dakika haberi MİT'ten Sincar'da nokta operasyon!

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi

Giriş: 30.11.2022 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! - Güncel haberler
AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1990'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katılan Onur, örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar faaliyet gösterdi.

Örgütün istihbarat yapılanması "NLP" içerisinde 2016'da sorumlu seviyeye getirilen Onur, örgüt mensuplarına istihbarat eğitimi verdi.

Irak ve Suriye'de örgütün sözde istihbarat sorumluları arasında yer alan Onur, özellikle Irak'ın Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terörist eylemden sorumluydu.

"Kinda Maraş" kod adlı Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı çalışma yapan MİT, teröristin Kandil'den gizli görevle Sincar'a gönderildiğini, burada istihbari faaliyetlerini gizlemek için sözde finans sorumluluğu yaptığını tespit etti.

Ardından operasyon için harekete geçen MİT, Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla Onur'u etkisiz hale getirdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
199 adreste operasyon! 117 gözaltı
199 adreste operasyon! 117 gözaltı
Küspe öldürdü!
Küspe öldürdü!
Sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı
Sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.