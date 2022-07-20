MİT'ten operasyon! PKK'lı Savaş Çelik yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Muş’un Malazgirt ilçesinde 2015’te şehit edilen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kanını yerde bırakmadı. Kulaksız’ın şehit olmasına neden olan saldırının son faili de yakalandı.

Mavi Kategoride aranan PKK/KCK mensubu Zerdeşt kod Savaş Çelik, MİT’in yurtdışında gerçekleştirdiği nefes kesen bir operasyon ile yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

AVRUPA'YA GİDEMEDEN YAKALANDI

Savaş Çelik, 2014 yılından itibaren Muş kırsalındaki PKK/KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçilik faaliyeti yürütüp, eylemlerde aktif rol oynuyordu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK’lı Çelik, 2015’te Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içerisinde yer alıyordu. Eylemin ardından Suriye alanına geçerek örgütsel faaliyetlerine orada devam etti.

Örgütsel faaliyetlerini Avrupa’da sürdürmesi için görevlendirilen Savaş Çelik, Avrupa’ya geçmenin yollarını arıyordu. MİT tarafından düzenlenen operasyon ile Avrupa’ya geçemeden yakalandı.

BİNBAŞI KULAKSIZ'IN KANI YERDE KALMADI

27 Temmuz 2015’te Muş’un Malazgirt ilçesinde eşi ile birlikte aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Kulaksız’ın ölümünün yıldönümüne birkaç gün kala eylemin son faili olan firari Savaş Çelik yakalandı.

Saldırı ile ilgili 8’i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme”, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30’ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.