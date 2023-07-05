Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize eden, PKK’nın istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet gösteren Kaya'nın liderlik ettiği şebeke, Irak’ın kuzeyinde harekat yapan TSK unsurlarına, PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanmasını yapmaktaydı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Irak Erbil’de, 17 Temmuz 2019’da Türk Diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan Hasan kod Celal Kaya, uzun zamandır Irak’ın kuzeyinde faaliyet göstermekteydi.

PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti.

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve terör örgütü mensubu Celal Kaya’ya dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Celal Kaya’nın faaliyetleri adım adım takip edildi.

Operasyon için en doğru an seçildi ve uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Hasan kod Celal Kaya, özellikle MİT’in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu anbean takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi.