Son dakika haberi MİT'ten İstanbul'da PKK/KCK operasyonu!
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çakmak, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çakmak tutuklandı.