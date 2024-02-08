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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten Gara'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        Son dakika haberi MİT'ten Gara'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:57
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        Gara'da sözde sorumlu etkisiz
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        MİT, PKK/HPG Konsey üyesi "Şivan Gever" kod adlı Yunus Demir'i, Irak/Gare’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen Yunus Demir terörden arananlar listesinde “Kırmızı Kategoride” yer alıyordu. Demir ayrıca INTERPOL kırmızı bültenle de aranmaktaydı.

        BİZZAT SORUMLUYDU

        Terörist Yunus Demir'in, Irak’ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumlu olduğu öğrenildi. Örgütün, "Medya Savunma Alanları" olarak adlandırdığı bölgenin sözde sorumluları arasında yer alan "Şivan Gever" kod adlı terörist, aynı zamanda PKK/HPG Askeri Konsey üyesiydi.

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        MİT, Pençe-Kilit bölgesindeki TSK birliklerine saldırı yapacak terörist grubu eğiten Yunus Demir’i hedef listesine aldı.

        SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

        MİT, Yunus Demir’in etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu "Şivan Gever" kod adlı Yunus Demir’in yerini belirledi.

        Terörist Yunus Demir’in, Pençe-Kilit harekât bölgesindeki Türk askerine yönelik eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı.

        Yunus Demir ve beraberindeki teröristler MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

        YUNUS DEMİR KİMDİR?

        "Şivan Gever" kod adlı Yunus Demir, 1995 yılında PKK kadrolarına katıldı. Uzun yıllar yurtiçi ve Irak’ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde bulundu. Yurtiçinde faaliyet gösterdiği dönemlerde sorumlu olduğu gruplarla karakol baskınlarını organize etti.

        2014 yılında Irak/Kandil alanında Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) Yürütmesinde yer aldı. 2015’in ilk yarısında Haki Karaer Akademisi genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

        2015-2017 arasında Suriye’de YPG Sorumlusu olarak bulundu. 2019’a kadar Sincar HPG Saha Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

        2021’de Irak/Zap alanında Medya Savunma Alanlarında sözde sorumlu oldu. 2022 yılı itibariyle Medya Savunma Alanlarında, beşli yönetimde yer aldı. 2023 Ocak ayı itibariyle Pençe-Kilit operasyonuna karşı koymak üzere, örgüt tarafından sorumlu olarak görevlendirildi.

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