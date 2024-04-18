Son dakika haberi MİT'ten DHKP-C operasyonu!
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla terör örgütü DHKP-C'nin sorumlularından Fehmi Oral Meşe yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.
Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.