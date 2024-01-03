Son dakika haberi MİT, sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanferi, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi
MİT, YPG Sözde Tabur Sorumlusu’nu Irak’ta Etkisiz Hale Getirdi
MİT, Irak/Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında, Türkiye sınırına yaklaşık 200 km uzaklıkta, İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı terör örgütü YPG'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer’i etkisiz hale getirdi.
Terörist İslam Cehanfer’in Suriye’de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlendiği ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdiği biliniyordu.
"Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer’in faaliyetleri Suriye’den Irak’a kadar adım adım izlendi.
MİT’in saha ajanları YPG’nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer’in yerini Irak/Pencevin’de tespit etti. Cehanfer’e yönelik operasyon düzenlenmesi kararı alındı.
200 KM DERİNLİKTE OPERASYON
MİT tarafından operasyon kararı alınması sonrasında, PKK/KCK mensubu "Berhudan Kelhor" kod adlı teröristin hareketliliği MİT’in Süleymaniye/Pencevin’deki saha ajanları tarafından izlenmeye başlandı.
Operasyon için en uygun koşulların oluşması akabinde Türkiye sınırına 200 km uzaklıkta İslam Cehanfer MİT tarafından etkisiz hale getirildi.