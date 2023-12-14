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        Son dakika haberi MİT sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi!

        MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:59
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        MİT sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi!
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        MİT, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin takibi kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. PKK/KCK gençlik yapılanmasında sözde üst düzey sorumlulardan olan "Mizgin Guyi" kod adlı Sebahat Ormanlı, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Kadın Gençlik Topluluğu (KJCK)’nun 18 üyesinden biri olan sözde sorumlulardan Sebahat Ormanlı'nın yürütülen hassas çalışma neticesi Kuzey Irak’ta faaliyet gösterdiği tespit edildi.

        "Mizgin Guyi" kod adlı Sebahat Ormanlı, Türkiye’de orman yangınları çıkarılması ile şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla "Kadın Gençlik Topluluğu" üyelerine talimatlar veriyordu.

        MİT tarafından, “Terör Arananlar Listesi”nde Yeşil Kategori’de yer alan Sebahat Ormanlı’nın, etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

        SINIR ÖTESİNDE NOKTA OPERASYON

        Operasyon kararı alınması akabinde PKK/KCK mensubu terörist Ormanlı’nın yeri, MİT’in örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla tespit edildi. MİT, Türkiye’deki metropollerde, kundaklama eylemleri yapılması amacıyla çalışma yürüten teröristi, intikal halindeyken etkisiz hale getirdi.

        SEBAHAT ORMANLI KİMDİR?

        "Mizgin Guyi" kod adlı Sebahat Ormanlı, 2011 yılında Şırnak Silopi’de PKK/KCK Gençlik Yapılanması sözcülüğü yaptı. 2012 yılında ise örgütün kırsal kadrolara katıldı. Irak’ın kuzeyine geçtikten sonra örgütün sözde cezaevi soruşturma komisyonlarında faaliyet yürüten Ormanlı Suriye’ye geçerek örgütün sözde Kadın Gençlik Yapılanması Sorumlusu oldu.

        Sebahat Ormanlı 2022 yılından itibaren Irak/Süleymaniye’de PKK/KCK Kadın Gençlik (KJCK) Üst Yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttü.

        Türkiye’deki metropollere yönelik kundaklama eylemlerini organize eden Ormanlı'nın hareket tarzı MİT tarafından tespit edilerek Mart 2023’te SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

        Hakkında Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesince, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan kayıt bulunan Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı'nın İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde Yeşil Kategoride aranırlılığı bulunmaktadır.

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