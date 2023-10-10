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        Haberler Dünya Mısır: İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı bombaladı

        Mısır: İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı bombaladı

        Mısır'dan yapılan açıklamada "Gazze-Mısır arasındaki sınır kapısı yakınları İsrail tarafından vuruldu" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:48
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        "İsrail, Refah Sınır Kapısı yakınlarını bombaladı"
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        Mısırlı yetkililer, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır kapısı yakınlarına bombaların isabet ettiğini söyledi.

        Reuters'ın haberine göre Mısırlı güvenlik kaynakları saldırının, İsrail ordusunun Gazze'yi bombalamasının ardından geldiğini ancak geçişlerin normal şekilde çalıştığını söyledi.

        İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN MISIR'A GİTMESİNİ ÖNERMİŞTİ

        İsrail ordusu Salı günü, Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarından kaçan Filistinlilerin, abluka altındaki bölgenin sınırındaki Mısır'a gitmesini önermişti.

        İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Richard Hecht bir brifingde, "Dışarı çıkabilen herkese,Gazze-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na gitmelerini tavsiye ederim" dedi.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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