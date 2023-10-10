Mısır: İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı bombaladı
Mısır'dan yapılan açıklamada "Gazze-Mısır arasındaki sınır kapısı yakınları İsrail tarafından vuruldu" denildi.
Mısırlı yetkililer, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır kapısı yakınlarına bombaların isabet ettiğini söyledi.
Reuters'ın haberine göre Mısırlı güvenlik kaynakları saldırının, İsrail ordusunun Gazze'yi bombalamasının ardından geldiğini ancak geçişlerin normal şekilde çalıştığını söyledi.
İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN MISIR'A GİTMESİNİ ÖNERMİŞTİ
İsrail ordusu Salı günü, Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarından kaçan Filistinlilerin, abluka altındaki bölgenin sınırındaki Mısır'a gitmesini önermişti.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Richard Hecht bir brifingde, "Dışarı çıkabilen herkese,Gazze-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na gitmelerini tavsiye ederim" dedi.
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