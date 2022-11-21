Mısır'dan Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine ilişkin "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada adım atılmış oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMENİN BAŞLANGICI"

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Erdoğan ve Sisi'nin Katar'daki el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak" denildi.

ERDOĞAN İLE SİSİ'NİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Saninin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasının açılışı dolayısıyla liderlere verilecek resepsiyona katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaşmıştı.

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