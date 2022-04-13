Mısır'da otobüs kazası: 10 kişi hayatını kaybetti

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Mısır'ın güneyinde bir karayolu üzerinde turist otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Asuan kentinde meydana gelen kazada 4'ü Fransız, 1'i Belçikalı 10 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, kazanın Luksor antik kentinin yaklaşık 55 kilometre güneyinde, Nil Nehri'nin batı kıyısındaki Esna tapınaklarına giderken meydana geldiğini söyledi.

Kazada turistlerin yanı sıra 5 Mısırlı da hayatını kaybetti. 8 Fransız, 6 Belçikalı olmak üzere en az 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ulaşım güvenliği açısından kötü bir sicile sahip olan Mısır'da ölümcül trafik kazaları her yıl binlerce can alıyor.