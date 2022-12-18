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Minnesota Vikings, Amerikan futbolu tarihine geçti

İlk yarıyı 33-0 geride tamamlayan Minnesota Vikings, ikinci yarıda bambaşka bir görüntü sergileyerek, mücadeleyi 39-36 kazanarak NFL tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı

Giriş: 18.12.2022 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
Minnesota Vikings, Amerikan futbolu tarihine geçti

Minnesota Vikings, 33 sayı farkla geriye düştüğü maçı kazanarak Amerikan Futbolu Ligi (NFL) tarihine geçti.

ABD'nin Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadı'nda oynanan maçta Indianapolis Colts ile karşılaşan Minnesota Vikings, maçın ilk yarısını 33-0 geride tamamladı.

İkinci yarıda bambaşka bir görüntü sergileyen Minnesota Vikings, mücadeleyi 39-36 kazanarak NFL tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

Bu sonuçla Minnesota Vikings, 2019 yılının ardından ilk kez play-off'lara kalmayı da garantiledi.

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