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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili adliye sevk edilen 6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Aralarında üvey babaanne Hacer Kurnaz ile üvey baba Deniz Kurnaz'ın bulunduğu 4 kişi tutuklandı

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı. Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

13 AYRI BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında 13 ayrı bilirkişi, rapor hazırladı. 11 şüpheliye iletişim dinlemesi yapıldı. 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan oluşan HTS kayıtları (telefon kaydı) incelendi. Soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemesi sırasında bazı şüphelilerin `fuhşa teşvik´ suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi üzerine soruşturma bu iddialarla ilgili olarak da genişletildi.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında dün kasten öldürme suçundan H.K ve Ö.K., fuhşa teşvik suçundan H.S., H.Ö., M.Y., kasten öldürme ve fuhşa teşvik suçlarından da D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANNE İLE BİRLİKTE 17 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Şüphelerin jandarmadaki sorgusu devam ederken, ayrıca 17 kişi de ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve savcılığa getirildi. İfade vermek üzerine jandarma tarafından adliyeye getirilenler arasında Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz da yer aldı. Kurnaz´ın adliyeye kucağındaki 1 yaşındaki çocuğu ile birlikte gelmesi dikkat çekti. Yaklaşık 2 saat savcıya ifade veren Kurnaz, ardından adliyeden ayrıldı. Kurnaz´ın, daha sonra Vezirköprü'den ayrılarak Bartın'daki ailesinin yanına gittiği belirtildi.

ÜVEY BABAANNE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şüphelilerden üvey babaanne H.K. olay sonrasında verdiği ilk ifadesinde küçük çocuğun son olarak üvey amcası Ö.K. ile birlikte gittiğini söylediği ancak şimdiki ifadesinde değişiklik yaptığı belirtildi. H.K., Ecrin Kurnaz´ın üvey amcası Ö.K. ile eve geldikten sonra amca Ö.K.'nın yalnız başına evden ayrıldığını evde kalan küçük çocuğa ise daha sonra ne olduğunu bilmediğini söyledi.

'EVDEN TEK AYRILDIM'

Üvey amca Ö.K. ise ifadesinde küçük Ecrin'in altına yapması üzerine araziden eve geri geldiklerini ardından kendilerine ait büyükbaş hayvanları bulmak için evden ayrılıp araziye tek başına gittiğini söyledi.Ö.K. küçük çocuğa ne olduğu ile ilgili hiçbir şey bilmediğini belirtti. Üvey baba D.K. ise Ecrin'e ne olduğu ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını ifadesinde dile getirdi.

'EŞİM BENİ PARA KARŞILIĞINDA SATTI'

Anne Sevcan Kurnaz ise kızının ölümüyle ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını belirterek ancak eşi D.K.'nın fuhuş amaçlı olarak kendisini başka erkeklere para karşılığında sattığını iddia etti.

ÜVEY BABA VE ÜVEY BABAANNE İLE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecrin Kurnaz´ın üvey amcası Ö.K. ile H.Ö. savcıya verdikleri ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.