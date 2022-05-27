Milli Takım'da 1 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Milli futbolcumuz Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı."