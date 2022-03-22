A Milli Takımımızın, Portekiz ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert yönetecek.

24 Mart 2022 Perşembe | TSİ 22.45 | Portekiz - Türkiye

29 Mart 2022 Salı | TSİ 21.45 | Türkiye - İtalya / Kuzey Makedonya

Ay-Yıldızlılar, Portekiz ile tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesini kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçında, bu maçı kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.