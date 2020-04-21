21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl çoşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bayram öncesinde evleri süslemek için önerilerin yer aldığı kısa etkinlik programları yer bulurken, bayram özel yayını 23 Nisan sabahı 09.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün devam edecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl programı, hem bu bayramın anlamını kavramak hem de neşesini hissetmek için özenle hazırlandı.
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını”nda, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengârenk bir bayram kuşağı olacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sabahı 08.30’da tüm çocuklar adına Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda olacak.
Anıtkabir ziyareti sonrasında ise TRT EBA TV özel yayını başlayacak.
Bakan Selçuk, TRT EBA ekranlarında 1. Meclis’ten çocuklara seslenecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına yakışır bir kutlama planladıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırlıkları şöyle anlattı: “Bayram sabahı saat tam 09.30’da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum. Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız. Rengârenk bir program kuşağıyla bayramın neşesini, her evdeki çocuğumuza iletecek, neden önemli olduğunu anlatacağız.”
81 İLDE YAPILACAK KUTLAMA PROGRAMI
23 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da İl/İlçe Millî Eğitim Müdürleri tarafından çelenk koyma töreni yapılacak.
Saat 13.00'te 81 ildeki tüm resmî/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı yayınlanacak.
Saat 21.00'de; TBMM Başkanlığı'nın İstiklal Marşı etkinliğine katılım sağlanarak 81 ildeki (okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda) tüm resmî/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden İstiklâl Marşı yayınlanacak.
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