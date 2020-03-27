Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığını yayınladı.

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