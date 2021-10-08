Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin aşılanma oranı diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı" dedi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme yapan Bakan Özer, daha sonra Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.
Özer'i Vali Hasan Şıldak ve kent protokolü karşıladı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra açıklama yapan Özer, 6 Eylül'de tüm Türkiye'de yüz yüze başlayan eğitim öğretim sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi.
"ARA VEREN OKULUMUZ BULUNMAMAKTADIR"
Vakaların görüldüğü sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Özer, şöyle konuştu: "Geçen hafta sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu, 14 günlük yüz yüze eğitime ara vermeyi 10 güne düşürdü. Herhangi bir semptom göstermeyen bu yüz yüze eğitime ara verilen sınıftaki öğrencilerimizden 5 gün sonunda velinin rızası olması durumunda PCR testi yapıp sonucu negatif çıktığı zaman yüz yüze eğitime dönme imkanı getirildi. Şu andaki süreç eylül ayındaki duruma göre çok daha rahat bir şekilde kısa süreli aralarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzun sadece iki tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır."
"SINIF ÖĞRETMENLERİMİZİN 1. DOZ AŞI ORANI YÜZDE 98'E, 2. DOZ AŞI OLMA ORANI YÜZDE 89'A ULAŞTI"
Özer, her geçen öğretmenlerin aşılanma oranlarının yükseldiğini dile getirdi. Tüm Türkiye'de ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranının yüzde 85'e ulaştığı bilgisini paylaşan Özer, şunları aktardı: "Aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 5'ler seviyesinde. Şu an itibarıyla ikinci doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış bulunmaktadır. Okulları açık tutmayla ilgili süreçteki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olması. İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin aşılanma oranı diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme noktasındaki kararlılığımız devam ediyor, herhangi bir sorun yok, süreç kontrollü bir şekilde devam etmekte."
Süreçteki desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kuruluna teşekkür eden Mahmut Özer, sahada süreçleri takip ettiklerini belirtti. Balıkesir'deki değerlendirme toplantısında 5 haftalık süreyi ele alacaklarını, Balıkesir'deki eğitimin kalitesinin arttırılması için de görüşmeler yapacaklarını söyledi.
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