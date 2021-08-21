Milli Eğitim Bakanı Özer'den çevrim içi sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustostaki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.

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