İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitime bir hafta ara verildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, "Yaraları hep birlikte saracağız. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" açıklamasında bulundu.