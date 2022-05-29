Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mersin'de 15 Mayıs'ta 800 metrede 2.06.95'lik derecesiyle kadınlar Türkiye 18 yaş altı rekorunu 15 yıl sonra yenileyen Erzurumlu atlet Dilek, Bursa'da iki hafta içindeki ikinci rekorunu yaptı.

Dilek, olimpik deneme müsabakasında 2.04.35'lik derecesiyle eski rekorunu geliştirmeyi başardı.

Genç atlet, bir kez daha Türkiye rekorunu kırarken, kendi yaş grubunda Avrupa listesinde birinciliğe, dünya listesinde ise üçüncülüğe çıktı.