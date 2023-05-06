Millet ittifakı mitingi öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

DHA

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi saat 17.30'da Maltepe Etkinlik alanında yapılacak.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KAPATILDI

DHA'da yer alan habere göre mitingden saatler öncesinde alana çıkan yollar polis ekipleri tarafında trafiğe kapatılarak önlem alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.