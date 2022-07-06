Milan'dan Zlatan'a yeni sözleşme

Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan'da Zlatan Ibrahimovic takımda kalıyor.

İtalya basınında yer alan haberde, Milan ve Zlatan Ibrahimovic'in 1 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, 40 yaşındaki golcünün yıllık 1-1.5 milyon Euro kazanacağı ve sözleşmesinde bonusların yer alacağı ifade edildi.

Milan'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından Zlatan Ibrahimovic'in dizinden ameliyat olduğu ve en az 7-8 ay forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

2021- 2022 sezonunda Milan'da 23 maça çıkan Ibrahimovic, 8 gol ve 3 asist kaydetti.