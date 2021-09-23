MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP’yi meşru görmek, meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir" açıklamasında bulundu.

Yazılı açıklamasında, "CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir" diyen Bahçeli, "CHP ile Anayasa Mahkemesi arasında kirli bir temas hattı kurulup kurulmadığı, HDP’nin aklanması maksadıyla kripto mesajların karşılıklı gidip gelmediği herkesin merak konusu haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.