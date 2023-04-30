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MHP lideri Bahçeli, Karabük'te vatandaşlara seslendi

MHP lideri Bahçeli, Karabük'te "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Koalisyonlar devri kapanmıştır" diyen Bahçeli, "Bu sisteme geri dönmek demek Türkiye'ye en az 10 yıl kaybettirmek demektir" dedi

Giriş: 30.04.2023 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'te "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "14 Mayıs'taki seçimlerin ülkemizin birliğine hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye muhaliflerinin maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp atılacaktır. Zillet ittifakındaki partileri ne gören ne de duyan olacaktır. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine hazır mıyız? Bu kararlılığınız gösteriyor ki zillet ittifakına Karabük'te geçit yok. Bu evetler cesaret ve cengaverliktir. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı sistemine ikinci kez geçmiş olacağız.

"BUHRAN DÖNEMLERİNİ YEŞERTMEK İSTİYORLAR"

Türkiye'yi büyüteceğiz, umudu büyüteceğiz. Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik, önümüze fitne bariyeri çekenleri ezip geçtik. Çırpınışları boşuna hevesleri beyhudedir. Zilletin hesaplarını bozacağız. 14 Mayıs'ta aynı safta mıyız? Yeni yönetim sistemi geleceğin ufkunu aydınlatmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Geldiğimiz bu aşamada statüko özlemi çekenler hayal kırıklığı içindedir. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle kazanan Türkiye olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uzlaşma kültürünün siyasette hakim olmasını sağlamıştır. Kılıçdaroğlu'nun söylediği tek şey parlamenter sisteme geçiş olmuştur. Parlamenter sistem kargaşa demektir. Bu sisteme geri dönmek demek Türkiye'ye en az 10 yıl kaybettirmek demektir. Bunlarda gelecek yoktur. Bunlara teslim edilecek bir ülke de yoktur. Koalisyonlar devri kapanmıştır. Fakat zillet ittifakı bir kez daha buhran dönemlerini yeşertmek istemektedir."

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