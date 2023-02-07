"Gün bir olma ve kenetlenme günüdür"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "Gün bir olma beraber olma kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki çözemeyeceğimiz hiçbir sorun Allah'ın izni ve inayetiyle yoktur.

"MAALESEF BİLANÇO ÇOK AĞIRDIR"

Maalesef bilanço her iki depremde de çok ağırdır. Olumsuz hava şartlarından dolayı çalışmalar güçlükle yapılmaktadır. Türkiye, Erzincan ve Marmara depreminden sonra en feci deprem faciasıyla karşı karşıya kalmıştır.

Depremde can veren bütün vatan evlatlarına başsağlığı diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. MHP olarak arama kurtarma çalışmalarına destek olacağız. "