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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. Şimdi söz sizdedir. 14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir.

Amasya 104 yıl önce milli mücadelenin ilk karargahı oldu. Mustafa Kemal Paşa, Amasya'nın seçilmesini 'En uygun yer Amasya'dır. Burası Türklüğün öz kaynaklarından biridir' şeklinde anlatmıştı.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARINA KARŞI AYNI ÇİZGİDEYİZ"

Amasya Genelgesi'nde milletin istiklalini yine milleti azim ve kararının kurtaracağı ilan edildi. Şimdi yeni bir yüzyılın sayfası açılacaktır. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün amacındayız. Türkiye düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz. Hainlere karşı aynı hizadayız. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

"ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NETTİR"

Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır.

6'LI MASAYA TEPKİ

Kılıçdaroğlu terörle mücadelede kahramanlıklar gösteren TSK'yı iftiralarla durdurmaya çalışmaktadır. Türk silahlı kuvvetlerinin komuta kademesini alçakça suçlamaktadır. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. İP Başkanı Diyarbakır'a gidip utanmadan silahlara veda mesajı vermiştir. Ne hazindir ki PKK'ya yeşil ışık çakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz.

Zillette hayır yoktur. Zillette umut yoktur. Zillet partileriyle ulaşılacak hiçbir gelecek yoktur. İstiklal iradesi aynısıyla MHP ve Cumhur İttifakı'nın mert ve soylu siyasetine emanettir. Bu emanet çiğnenmeyecektir.

Zillet ittifakının hala cumhurbaşkanı adayı yoktur. Aralarındaki rekabet iradelerine haciz koymuştur. Sonuç bildirgesi olarak yayınladıkları, siyasetsizliğin rant ve iktidar paylaşımındaki gerilimin belgesi niteliğindedir.

ADAYLIK TARTIŞMASI

6'lı masanın 26 Ocak açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkılmıştır. Bu aklı 6'lı masaya kim vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasına alınan metin hangi büyükelçinin odasında hazırlanmıştır.

Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı meşrudur, hukukidir, ahlakidir. Tespitimiz zillet ittifakının kaosa oynadığı yönündedir. "