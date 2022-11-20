MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Samsun'da açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "Bugün Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının atıldığı Samsun'dayız. 19 Mayıs 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Tam bağımsızlığımız şehit kanlarıyla kesinleşti.

Samsun'dan yükselen milli ses kudretli yürüyüşü sergileyecektir. Zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. İçine düştükleri buhranın bizi alakadar eden bir tarafı da yoktur.

Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları vardır. Zillet ittifakının maskesini indirmek milli görevdir. Zillet ittifakı kukladır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Zillet ittifakı karanlık bir projedir.

Cumhur İttifakı'na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Çünkü asıl kumar masası, asıl ihanet masası bellidir. 6 artı 1 sayıda partinin oturduğu masayı altından üstünden inceleyen herkes neyin ne olduğunu çok açık görecektir.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Arzumuz Cumhur İttifakı'nın Meclis'te güçlü temsilidir.

Türkiye aradığı demokratik enerjiyi bu sistemde buldu. Kızıl elma ülküsü etrafında kucaklaşma yaşanmıştır."